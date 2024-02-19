Казахстанские парадзюдоисты завоевали пять медалей на Гран-при в Германии

Сборная Казахстана по парадзюдо добилась впечатляющего результата в Германии. В Гейдельберге на мировой серии Гран-при казахстанские спортсмены завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали, передает NUR.KZ.

Среди женщин в весовой категории до 48 килограммов Акмарал Науатбек в финале одержала победу над китайской спортсменкой Ли Ликинг. А Зарина Раифова, выступавшая в весовой категории до 70 кг (J2) в финальной схватке одержала победу методом вазари над кубинской спортсменкой Шейлой Самариан. В этом же весе другая казахстанка Аяла Мереке завоевала бронзовую медаль.

Среди мужчин бронзовыми призерами стали Ергали Шамей в весовой категории до 73 кг и Журкамырза Шукурбеков в весе до 90 кг.

Отметим, в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 47 стран мира.

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