Казахстанец завоевал серебряную медаль этапа Кубка Мира по шорт-треку и вошел в топ-5 лучших в мире

Казахстанский спортсмен Денис Никиша стал обладателем серебряной медали в финальном забеге этапа Кубка мира по шорт-треку, передает NUR.KZ.

Соревнования состоялись в польском городе Гданьск. Казахстанец в дистанции на 500 метров финишировал с результатом 41,051. "Золото" забега получил представитель Канады Стивен Дюбуа. Бронзовую медаль завоевал местный спортсмен Михал Невински.

Для Дениса Никиши это уже третья награда в текущем сезоне ранее он становился призером в аналогичной дистанции на этапе Кубка Мира в Монреале (Канада) и в составе Национальной сборной ему удалось завоевать "бронзу" в эстафете на 5 километров.

По информации Prosports.kz казахстанский шорт-трекист занял пятое место в мировом рейтинге набрав 31 340 очков.

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