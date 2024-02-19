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Казахстанец завоевал серебряную медаль этапа Кубка Мира по шорт-треку и вошел в топ-5 лучших в мире

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Денис Никиша, Стивен Дюбуа и Михал Невински
Денис Никиша, Стивен Дюбуа и Михал Невински: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

Казахстанский спортсмен Денис Никиша стал обладателем серебряной медали в финальном забеге этапа Кубка мира по шорт-треку, передает NUR.KZ.

Соревнования состоялись в польском городе Гданьск. Казахстанец в дистанции на 500 метров финишировал с результатом 41,051. "Золото" забега получил представитель Канады Стивен Дюбуа. Бронзовую медаль завоевал местный спортсмен Михал Невински.

Для Дениса Никиши это уже третья награда в текущем сезоне ранее он становился призером в аналогичной дистанции на этапе Кубка Мира в Монреале (Канада) и в составе Национальной сборной ему удалось завоевать "бронзу" в эстафете на 5 километров.

По информации Prosports.kz казахстанский шорт-трекист занял пятое место в мировом рейтинге набрав 31 340 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2061601-kazahstanets-zavoeval-serebryanuyu-medal-etapa-kubka-mira-po-short-treku-i-voshel-v-top-5-luchshih-v-mire/

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