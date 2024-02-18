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Престижная велогонка с участием "Астаны" досрочно завершилась из-за протестов

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Максим Ван Гильс и профессиональные велогонщики
Максим Ван Гильс и профессиональные велогонщики: https://vueltaandalucia.es

Юбилейный 70-й заезд испанской многодневной велогонки "Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль" состоялся в рамках одного этапа, передает NUR.KZ со ссылкой на Velolive.com.

Организаторы смогли провести только пятикилометровую индивидуальную гонку из-за протестов фермеров в регионе.

"После бесконечных переговоров, несмотря на наличие всех разрешений и соответствие требованиям регламента, государственные власти не смогли гарантировать помощь необходимых правоохранительных органов для организации мероприятия и обеспечения безопасности всех участников на следующих двух этапах. Учитывая эту непредвиденную ситуацию, на которую мы, как организаторы, повлиять никак не можем, в гонке была проведена лишь индивидуальная гонка на время…

Ситуация нанесла не только значительный экономический ущерб, но и серьезный урон имиджу велоспорта Андалусии и Испании. Мы благодарим за многочисленные выражения поддержки и солидарности, которые получили в эти дни", - цитирует представителей гонки источник.

Победу в заезде одержал 24-летний бельгиец из команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс, финишировавший с результатом 8 минут и 17 секунд. Лучший результат "Астаны" показал казахстанец Глеб Брусенский с отставанием от лидера на 44 секунды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2061536-prestizhnaya-velogonka-s-uchastiem-astany-dosrochno-zavershilas-iz-za-protestov/

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