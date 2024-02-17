Падение помешало казахстанцу в финальном забеге Кубка мира по шорт-треку

Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша занял пятое место на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в польском Гданьске, передает NUR.KZ.

В финале А спортсмен боролся за медали, но упал на одном из виражей, врезался в борт и лишился шансов на пьедестал. В итоге Никиша занял последнее пятое место в этом забеге.

Победу одержал южнокореец Со И Ра. Вторым стал канадец Стивен Дюбуа (отставание +0,016 секунды), третьим — поляк Лукаш Кучинский (+0,424).

В итогом зачете Кубка мира на дистанции 500 метров Никиша занял шестое место с 250 баллами. В нынешнем сезоне он выиграл бронзу в этой гонке на этапе в Сеуле. Победу в рейтинге 500-метровки одержал канадец Жордан Пьер-Жиль (484).

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