Падение помешало казахстанцу в финальном забеге Кубка мира по шорт-треку

Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша занял пятое место на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в польском Гданьске, передает NUR.KZ.
В финале А спортсмен боролся за медали, но упал на одном из виражей, врезался в борт и лишился шансов на пьедестал. В итоге Никиша занял последнее пятое место в этом забеге.
Победу одержал южнокореец Со И Ра. Вторым стал канадец Стивен Дюбуа (отставание +0,016 секунды), третьим — поляк Лукаш Кучинский (+0,424).
В итогом зачете Кубка мира на дистанции 500 метров Никиша занял шестое место с 250 баллами. В нынешнем сезоне он выиграл бронзу в этой гонке на этапе в Сеуле. Победу в рейтинге 500-метровки одержал канадец Жордан Пьер-Жиль (484).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2061531-padenie-pomeshalo-kazahstantsu-v-finalnom-zabege-kubka-mira-po-short-treku/