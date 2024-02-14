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Казахстанские бадминтонистки не смогли выйти в плей-офф чемпионата Азии

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Ракетки для бадминтона
Ракетки для бадминтона: Казахстанская федерация бадминтона

Женская сборная Казахстана по бадминтону потерпела второе поражение на командном чемпионате Азии, который проходит в малайзийском Шах-Аламе, передает NUR.KZ.

Во втором туре группы X казахстанки уступили представительницам Гонконга, проиграв все пять матчей в двух партиях. Ранее команда в составе Камилы Смагуловой, Айши Жумабек, Диляры Жумадиловой и Наргизы Рахметулаевой с общим счетом 0:5 потерпела поражение от сборной Индонезии.

Таким образом, казахстанки заняли последнее место в турнирной таблице и не смогли выйти в плей-офф, куда попадают по две лучшие команды из каждой группы.

Лучшим результатом национальной команды на чемпионате Азии остается выход в четвертьфинал в 2020 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2060957-kazahstanskie-badmintonistki-ne-smogli-vyyti-v-pley-off-chempionata-azii/

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