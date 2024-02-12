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Казахстанский шорт-трекист выиграл медаль Кубка мира

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Шорт-трекист Адиль Галиахметов
Адиль Галиахметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанец Адиль Галиахметов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по шорт-треку, который прошел в немецком Дрездене, на дистанции 1000 метров, передает NUR.KZ.

В решающем забеге спортсмен уступил только соперникам из Южной Кореи, отстав от лидера на 0,289 секунды. Золото выиграл Пак Дживон, серебро — Чан Сунву (+0,187).

Для 25-летнего Галиахметова это третья личная медаль этапа Кубка мира. В прошлом сезоне он на этой же дистанции выиграл бронзу в Солт-Лейк-Сити, а годом ранее стал вторым в Пекине на 1500-метровке.

Для сборной Казахстана это третья награда в нынешнем сезоне. Ранее бронзу выиграли мужская сборная в эстафете на этапе в Монреале и Денис Никиша на дистанции 500 метров на этапе в Сеуле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2060456-kazahstanskiy-short-trekist-vyigral-medal-kubka-mira/

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