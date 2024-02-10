Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанские ватерполистки не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира

Опубликовано:

Казахстанская ватерполистка Виктория Каплун
Виктория Каплун: Albert ten Hove/BSR Agency/Getty Images

Женская сборная Казахстана по водному поло уступила команде Греции в плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта в катарской Дохе, передает NUR.KZ.

На кону матча стояла путевка в 1/4 финала турнира. Гречанки разгромили соперниц со счетом 24:5. По голу у казахстанок забили Виктория Каплун, Анна Новикова, Анастасия Мишина, Анастасия Цой и Ольга Воронцова.

За выход в полуфинал сборная Греции поспорит с итальянками 12 февраля. Казахстанская команда в тот же день начнет плей-офф за 9-12 места. Соперником в полуфинале этого мини-турнира будет Новая Зеландия или Канада.

На прошлом чемпионате мира сборная Казахстана заняла предпоследнее, 15-е, место. Лучший результат команды — восьмая позиция в 1994 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2060308-kazahstanskie-vaterpolistki-ne-smogli-vyyti-v-chetvertfinal-chempionata-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.