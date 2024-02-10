Казахстанские ватерполистки не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Казахстана по водному поло уступила команде Греции в плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта в катарской Дохе, передает NUR.KZ.

На кону матча стояла путевка в 1/4 финала турнира. Гречанки разгромили соперниц со счетом 24:5. По голу у казахстанок забили Виктория Каплун, Анна Новикова, Анастасия Мишина, Анастасия Цой и Ольга Воронцова.

За выход в полуфинал сборная Греции поспорит с итальянками 12 февраля. Казахстанская команда в тот же день начнет плей-офф за 9-12 места. Соперником в полуфинале этого мини-турнира будет Новая Зеландия или Канада.

На прошлом чемпионате мира сборная Казахстана заняла предпоследнее, 15-е, место. Лучший результат команды — восьмая позиция в 1994 году.

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