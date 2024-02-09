Матч "Астаны" перенесли из-за циклона и бурана

Баскетбольный клуб "Пари Нижний Новгород" сообщил, что команда не смогла вылететь на матч Единой лиги ВТБ с "Астаной" из-за неблагоприятных погодных условий, передает NUR.KZ.

Встреча группового турнира должна была состояться в пятницу. Однако нижегородцы не смогли вылететь из-за циклона в Москве и бурана в Астане. Баскетболисты российской команды вернулись в Нижний Новгород, где продолжили подготовку к следующим матчам.

Новая дата игры между астанчанами и нижегородцами будет известна позднее.

Казахстанская команда завершила регулярный чемпионат на 11-й позиции, российская — на 13-й. Очный матч должен был стать для них первым в рамках группы Б.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.