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Матч "Астаны" перенесли из-за циклона и бурана

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"Астана" баскетбол клубының ойыншысы
"Астана" баскетбол клубының ойыншысы. Фото: astanabasket.kz

Баскетбольный клуб "Пари Нижний Новгород" сообщил, что команда не смогла вылететь на матч Единой лиги ВТБ с "Астаной" из-за неблагоприятных погодных условий, передает NUR.KZ.

Встреча группового турнира должна была состояться в пятницу. Однако нижегородцы не смогли вылететь из-за циклона в Москве и бурана в Астане. Баскетболисты российской команды вернулись в Нижний Новгород, где продолжили подготовку к следующим матчам.

Новая дата игры между астанчанами и нижегородцами будет известна позднее.

Казахстанская команда завершила регулярный чемпионат на 11-й позиции, российская — на 13-й. Очный матч должен был стать для них первым в рамках группы Б.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2060237-match-astany-perenesli-iz-za-tsiklona-i-burana/

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