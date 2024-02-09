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Казахстанские ватерполистки вышли в плей-офф чемпионата мира

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Казахстанская ватерполистка Анастасия Цой
Анастасия Цой: Albert ten Hove/BSR Agency/Getty Images

Женская сборная Казахстана по водному поло квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в катарской Дохе, передает NUR.KZ.

В заключительном туре группы A команда крупно уступила США со счетом 3:32. По мячу у казахстанок забили Мадина Рахманова, Анастасия Миршина и Анастасия Цой.

В другой встрече группы нидерландки разгромили бразильянок со счетом 27:5.

Эти результаты позволили сборной Казахстана с двумя очками остаться на третьей позиции в таблице, опередив южноамериканок (1 балл). Выше расположились США (9) и Нидерланды (6).

Таким образом, американки напрямую вышли в четвертьфинал. Казахстанки сыграют в плей-офф за путевку в 1/4 финала. Их соперником по матчу 10 февраля будет сборная Греции. В случае победы команда Казахстана в четвертьфинале встретится с Италией.

Нидерландки оспорят путевку в 1/14 финала с китаянками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2060132-kazahstanskie-vaterpolistki-vyshli-v-pley-off-chempionata-mira/

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