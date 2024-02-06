Разгромом завершился матч сборной Казахстана по водному поло на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана по водному поло крупно проиграла команде Нидерландов во втором туре группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта, передает NUR.KZ.

На соревнованиях в катарской Дохе соперники выступают в группе A. Во втором туре нидерландки разгромили казахстанок со счетом 27:4. В составе проигравших дубль оформила Анастасия Цой, еще по голу забили Анна Новикова и Анастасия Миршина.

Сборная Нидерландов набрала три очка и догнала по этому показателю американок. Но у команды США в запасе игра второго тура с бразильянками, которые замыкают таблицу с одним баллом. Казахстанки идут третьими с двумя очками.

Для прямого попадания в четвертьфинал нужно выигрывать группу. Команды, занявшие второе и третье места в каждом квартете, сыграют в плей-офф за оставшиеся путевки в 1/4 финала.

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