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Разгромом завершился матч сборной Казахстана по водному поло на чемпионате мира

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Казахстанская ватерполистка Анастасия Цой
Анастасия Цой: Albert ten Hove/BSR Agency/Getty Images

Женская сборная Казахстана по водному поло крупно проиграла команде Нидерландов во втором туре группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта, передает NUR.KZ.

На соревнованиях в катарской Дохе соперники выступают в группе A. Во втором туре нидерландки разгромили казахстанок со счетом 27:4. В составе проигравших дубль оформила Анастасия Цой, еще по голу забили Анна Новикова и Анастасия Миршина.

Сборная Нидерландов набрала три очка и догнала по этому показателю американок. Но у команды США в запасе игра второго тура с бразильянками, которые замыкают таблицу с одним баллом. Казахстанки идут третьими с двумя очками.

Для прямого попадания в четвертьфинал нужно выигрывать группу. Команды, занявшие второе и третье места в каждом квартете, сыграют в плей-офф за оставшиеся путевки в 1/4 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2059520-razgromom-zavershilsya-match-sbornoy-kazahstana-po-vodnomu-polo-na-chempionate-mira/

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