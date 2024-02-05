Сборная Казахстана по водному поло с победы стартовала на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана по водному поло обыграла команду Бразилии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта, передает NUR.KZ.

На соревнованиях в Дохе соперники выступают в группе A. Основное время их встречи завершилось со счетом 10:10. В серии пенальти казахстанки реализовали шесть попыток, бразильянки — пять.

Самой результативной в игре стала представительница южноамериканской сборной Джениффер Кавальванте, в активе которой четыре гола. Лучший результат у победительниц показали Дарья Починок и Анна Новикова — по три забитых мяча.

В другой встрече группы A сборная США в основное время обыграла нидерландок со счетом 10:8. Таким образом, американки с тремя баллами возглавили таблицу. Казахстанки с двумя очками идут следом.

Для гарантированного участия в четвертьфинал необходимо выигрывать группу. Команды, занявшие второе и третье места в каждом квартете, выступят в плей-офф за попадание в 1/4 финала.

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