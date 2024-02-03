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Казахстанские конькобежки выиграли гонку юниорского Кубка мира

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Казахстанская конькобежка Маргарита Артемьева
Маргарита Артемьева: Kiyoshi Ota/International Skating Union via Getty Images

Женская сборная Казахстана выиграла командный спринт в категории "нео-сеньоры" (до 23 лет) на этапе юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, передает NUR.KZ.

Соревнования проходят в японском городе Хатинохе. В первый день сборная Казахстана выиграла одно золото. Республику в женском командном спринте среди нео-сеньоров представляли Алена Лифатова, Мария Кузнецова и Маргарита Артемьева. На второй позиции расположились испанки, на третьей — латвийки.

Артемьева и Кузнецова также выиграли серебро и бронзу соответственно на дистанции 1000 метров. Победу в этой гонке одержала испанка Сара Кабрера.

В мужском командном спринте среди нео-сеньоров казахстанцы Руслан Жанадилов, Абдумалик Аскар и Кудайберген Темиржанов выиграли бронзу, уступив сборным Испании и Южной Кореи.

В аналогичной гонке среди юниоров (до 19 лет) Жанадилов, Андрей Семенов, Михаил Глущенко в составе команды Казахстана также стали третьими, отстав только от немцев и канадцев.

В женском командном спринте среди юниорок Дарья Гаврилова, сестры Алина и Кристина Шумековы выиграли серебро. Сборная Казахстана уступила только Нидерландам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058987-kazahstanskie-konkobezhki-vyigrali-gonku-yuniorskogo-kubka-mira/

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