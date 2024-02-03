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Гонщик "Астаны" попал в аварию за 6 километров до финиша, известно его текущее состояние

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Гонщик "Астаны" Хенок Мулюбырхан
Хенок Мулюбырхан и гонщики велокоманды "Астана": SprintCycling

Африканский гонщик велокоманды Astana Qazaqstan Team Хенок Мулюбырхан попал в аварию на четвертом этапе многодневного заезда "Аль-Ула Тур", который проходит в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"К сожалению, Хенок Мулюбырхан попал в аварию, до финиша осталось около 6 километров. Он был вынужден отказаться от участия в гонке из-за подозрения на перелом ключицы…

Хенок Мулюбырхан получил перелом левой ключицы, гонщик чувствует себя хорошо, других повреждений не обнаружено", - говорится в официальном сообщении команды в Х (бывший Twitter).

Четвертый этап велогонки проходил по маршруту Хегра - Марайя общая протяженность составила 142.5 километра. Победителем этапа стал Тим Мерлье, добравшийся до финиша за 3:11:43.

Отметим, что спортсменов завтра ожидает пятый заключительный этап заезда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058934-gonschik-astany-popal-v-avariyu-za-6-kilometrov-do-finisha-izvestno-ego-tekuschee-sostoyanie/

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