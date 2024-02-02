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Казахстанские фигуристки остались без медалей чемпионата четырех континентов

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Фигуристка София Фарафонова
София Фарафонова: Toru Hanai - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Японка Монэ Тиба выиграла чемпионат четырех континентов в женском одиночном катании, казахстанские фигуристки остались за пределами первой десятки, передает NUR.KZ.

Соревнования, в которых участвуют представители неевропейских стран, проходят в китайском Шанхае. В пятницу женщины разыграли первый комплект медалей на турнире.

Тиба, лидировавшая после короткой программы, показала лучший результат и в произвольной. Суммарно 18-летняя японка набрала 214,98 балла, что стало ее личным рекордом.

Серебро чемпионата четырех континентов выиграла южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ен (204,68), которая была вице-лидером после короткой программы. Бронза досталась японке Ринке Ватанабэ (202,17), поднявшейся с четвертой позиции. Она стала единственной фигуристкой, выполнившей элемент ультра-си на турнире — тройной аксель в произвольной программе.

Лучший результат среди казахстанок показала София Фарафонова, которая заняла 17-е место (137,79). Нурия Сулеймен расположилась на 22-й позиции (115,98), Анна Левковец — строчкой ниже (112,07).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058897-kazahstanskie-figuristki-ostalis-bez-medaley-chempionata-chetyreh-kontinentov/

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