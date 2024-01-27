Казахстанская дзюдоистка завоевала первую медаль для страны на Гран-при Португалии

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на Гран-при Португалии, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazakhstan Judo Team.
Казахстанке удалось завоевать первую медаль турнира в весовой категории до 48 килограммов. По ходу португальского Гран-при Абужакыновой удалось побороть нидерландку Амбер Гершес и представительницу Франции Лауру Эспадинью.
Однако на пути к финалу она уступила японке Кано Мияки и в поединке за "бронзу" одержала победу над бельгийкой Лоис Петит и турецкой спортсменкой Силу Ерсин.
В этой же весовой категории также выступила другая представительница Казахстана – Галия Тынбаева уступила сербке Андрее Стоядиновой в поединке за выход из группы.
Отметим, что турнир продлится до 28 января.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2057811-kazahstanskaya-dzyudoistka-zavoevala-pervuyu-medal-dlya-strany-na-gran-pri-portugalii/