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Казахстанская дзюдоистка завоевала первую медаль для страны на Гран-при Португалии

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Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова: Shi Tang/Getty Images

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на Гран-при Португалии, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazakhstan Judo Team.

Казахстанке удалось завоевать первую медаль турнира в весовой категории до 48 килограммов. По ходу португальского Гран-при Абужакыновой удалось побороть нидерландку Амбер Гершес и представительницу Франции Лауру Эспадинью.

Однако на пути к финалу она уступила японке Кано Мияки и в поединке за "бронзу" одержала победу над бельгийкой Лоис Петит и турецкой спортсменкой Силу Ерсин.

В этой же весовой категории также выступила другая представительница Казахстана – Галия Тынбаева уступила сербке Андрее Стоядиновой в поединке за выход из группы.

Отметим, что турнир продлится до 28 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2057811-kazahstanskaya-dzyudoistka-zavoevala-pervuyu-medal-dlya-strany-na-gran-pri-portugalii/

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