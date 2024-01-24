Игрок баскетбольной "Астаны" примет участие в матче всех звезд Единой лиги

Центровой баскетбольного клуба "Астана", американец Ройс Хэмм по голосованию журналистов был включен в список на Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Матч звёзд пройдёт 18 февраля в Москве. В начале февраля главные тренеры звёздных команд — Эмил Райкович и Велимир Перасович — в прямом эфире проведут драфт, на котором выберут игроков из 24 баскетболистов. Одним из них стал Ройс Хэмм.

«Очень благодарен, что меня выбрали на Матч Звезд. Это впервые для меня, поскольку идет лишь второй сезон в моей профессиональной карьере. Кто бы еще мог туда попасть из моих партнеров? Думаю, Маркелл Джонсон и Карвел Андресн тоже могли бы стать участниками Матча Звезд. Маркелл отличный лидер в нападении, а также один из лучших распасовщиков в турнире. Что касается Карвела, то считаю его лучшим снайпером в лиге», — заявил Хэмм.

Отметим, американец перешел в столичный клуб на старте сезона 2023-2024 из санкт-петербургского "Зенита".

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