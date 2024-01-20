"Астана" прервала серию поражений в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете обыграл московский МБА в матче первого этапа Единой лиги ВТБ и прервал серию из пяти поражений, передает NUR.KZ.
Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 80:71. При этом хозяева уступили в первой четверти, но выиграли три оставшиеся.
Самым результативным баскетболистам матча стал американский центровой "Астаны" Ройс Хэмм, набравший 28 очков. Также в его активе 15 подборов, две голевые передачи и три перехвата.
Для казахстанской команды это первая победа за шесть встреч. Всего в рамках регулярного чемпионата "Астана" выиграла девять из 23 матчей. Столичный клуб занимает 11-е место в таблице, обойдя МБА (восемь побед при 15 поражениях).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2056569-astana-prervala-seriyu-porazheniy-v-edinoy-lige-vtb/