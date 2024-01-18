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Сборная Казахстана упустила победу в матче чемпионата Азии по гандболу

Опубликовано:

Матч мужской сборной Казахстана по гандболу
Матч сборной Казахстана по гандболу: Дирекция развития спорта

Мужская сборная Казахстана по гандболу выигрывала после первого тайма, но уступила команде Омана в матче чемпионата Азии по гандболу, который проходит в Бахрейне, передает NUR.KZ.

Встреча прошла в Манаме в рамках второго этапа турнира. Первую половину казахстанцы выиграли с преимуществом в один мяч, но в итоге уступили с той же разницей — 29:30.

Самым результативным гандболистом матча стал оманец Саид Исса Альхасани, забросивший восемь мячей. Лучший показатель в составе сборной Казахстана у Даурена Тилеккабыла — семь голов.

В другом матче группы IV команда Китая обыграла индийцев со счетом 46:25, что позволило ей возглавить квартет с двумя очками. Столько же у сборной Омана. Казахстан и Индия баллов не имеют.

Напомним, в рамках предварительного раунда чемпионата Азии казахстанцы заняли третье место в группе D. Команда потерпела поражения от Бахрейна и ОАЭ и одержала победу над командой Гонконга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2056293-sbornaya-kazahstana-upustila-pobedu-v-matche-chempionata-azii-po-gandbolu/

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