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Разгромом завершился второй подряд матч сборной Казахстана на чемпионате Азии

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Матч мужской сборной Казахстана по гандболу
Матч сборной Казахстана по гандболу: Дирекция развития спорта

Мужская сборная Казахстана по гандболу потерпела второе подряд крупное поражение на чемпионате Азии, который проходит в Бахрейне, и осталась на последнем месте в группе, передает NUR.KZ.

Матч в Мадинат-Исе завершился со счетом 39:15 в пользу сборной ОАЭ. В первом туре казахстанцы проиграли команде Бахрейна — 13:47.

Таким образом, после двух туров сборная Казахстана не имеет набранных очков и замыкает турнирную таблицу группы D, где также выступает Гонконг. В главный раунд чемпионата Азии выйдут две сильнейшие команды квартета.

Матч заключительного тура против сборной Гонконга казахстанцы проведут 15 января. Турнир завершится 25 января.

Лучшим результатом сборной Казахстана на чемпионате Азии остается восьмое место в 1995 году. После того турнира команда не выступала на этих соревнованиях 29 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2055334-razgromom-zavershilsya-vtoroy-podryad-match-sbornoy-kazahstana-na-chempionate-azii/

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