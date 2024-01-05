"Астана" проиграла первый матч в новом году

Баскетбольный клуб "Астана" на выезде уступил краснодарскому "Локомотиву-Кубани" в матче первого этапа Единой лиги ВТБ и потерпел третье подряд поражение, передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 93:83. Ключевой оказалась третья четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 14 очков.

Самым результативным в матче стал американский защитник "Локомотива-Кубани" Джейлен Бэрфорд, который набрал 24 очка. Лучший по этому показателю у "Астаны" — Карвел Андерсон, в его активе 19 очков. Также защитник из США отметился двумя подборами и двумя результативными передачами.

"Астана" потерпела третье подряд поражение. Всего столичная команда выиграла восемь из 20 матчей сезона. Сейчас она занимает 11-е место в таблице.

"Локомотив-Кубань" продлил победную серию до пяти встреч. Краснодарцы идут третьими в Единой лиге ВТБ, уступая только московскому ЦСКА и казанскому УНИКСу.

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