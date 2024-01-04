Казахстанского спортсмена пожизненно дисквалифицировали после жалобы на судейство

Казахстанский стритлифтер Тамерлан Досжанулы сообщил в своем Instagram, что получил пожизненную дисквалификацию от Федерации пауэрлифтинга, армлифтинга и стритлифтинга (WRPF), передает NUR.KZ.

В конце декабря атлет принял участие в чемпионате мира под эгидой WRPF. Досжанулы стал призером соревнований, но раскритиковал уровень организации и работу судей. По его словам, некоторые арбитры "издевались или просто не знали правил".

В январе спортсмен заявил, что получил письмо от WRPF, где его обвинили в нарушении дисциплинарного кодекса. На скриншоте, который опубликовал Досжанулы, перечислены претензии организации.

Казахстанца обвинили в "оскорблении чести и достоинства субъектов WRPF", "сообщении заведомо ложных и недостоверных сведений", а также в "разжигании (или подстрекательстве к нему) розни между субъектами WRPF и/или других организаций пауэрлифтинга". Также атлет сообщил, что глава федерации Кирилл Сарычев назвал его публичное выступление "хайпом".

Досжанулы пожизненно лишили права участия и официального присутствия на всех мероприятиях под эгидой WRPF. Срок дисквалификации начался 22 декабря 2023 года.

По словам спортсмена, ранее WRPF через Instagram пригласила его забрать свои награды по итогам соревнований. Досжанулы заявил, что в ответ потребовал решения судейского вопроса, после чего был заблокирован в социальной сети.

Глава казахстанского филиала WRPF Валихан Тен в комментариях к публикации спортсмена ответил на его претензии следующим образом: "Это соревнования по стритлифтингу, на наших турнирах нет этого вида. Мы в Казахстане развиваем пауэрлифтинг. Почему вы не решите эти вопросы с организаторами? Я не в курсе ситуации, но уверен, что все это можно решить простыми переговорами".

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