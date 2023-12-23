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Галышева в топ-10: Казахстан остался без медалей на этапе Кубка мира по фристайлу в Грузии

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Юлия Галышева
Юлия Галышева. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В Бакуриани (Грузия) завершился очередной этап Кубка мира по фристайлу-могул. Сборная Казахстана не смогла на нем отметиться завоеванными медалями, передает NUR.KZ.

В одиночных соревнованиях лучший результат в команде показала бронзовый призер Олимпиады Юлия Галышева. Она финишировала на девятом месте. У Анастасии Городко 13-е место, Аяулым Амренова стала 18-й.

У мужчин Павел Колмаков завершил выступление 11-м, Федор Бугаков - 31-м, Антон Бондарев - 33-м, а Максим Емельянов - 41-м.

В параллельном могуле Городко стала восьмой, Галышева - 14-й, Амренова - 22-й. Колмаков показал 19-й результат, Бондарев - 32-й, Бугаков - 37-й, Емельянов - 43-й.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2052295-galysheva-v-top-10-kazahstan-ostalsya-bez-medaley-na-etape-kubka-mira-po-fristaylu-v-gruzii/

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