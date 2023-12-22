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"Астана" проиграла "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ

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Американский баскетболист Маркелл Джонсон
Маркелл Джонсон: Пресс-служба БК "Астана"

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" на выезде потерпел поражение от санкт-петербургского "Зенита" в матче первого этапа Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 95:79 в пользу хозяев. Астанчане выиграли последнюю четверть, но этого не хватило для итоговой победы.

Самые результативные баскетболисты набрали в матче по 30 очков. В составе "Зенита" такого показателя добился американо-словацкий защитник Кайл Курич, у "Астаны" — американский разыгрывающий Маркелл Джонсон.

В активе казахстанского клуба теперь восемь побед и десять поражений в сезоне. Команда занимает десятое место в таблице.

"Зенит" выиграл 13 из 18 матчей и идет третьим, уступая только московскому ЦСКА и казанскому УНИКСу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2052015-astana-proigrala-zenitu-v-matche-edinoy-ligi-vtb/

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