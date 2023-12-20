Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Потом извинился": главный тренер сборной Казахстана по гимнастике рассказал об ошибке судьи на Азиаде, которая стоила медали

Опубликовано:

Нариман Курбанов
Нариман Курбанов. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Главный тренер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Александр Ким рассказал об инциденте, который стоил казахстанскому спортсмену медали Азиатских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

В частности, речь идет о выступлении Наримана Курбанова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в упражнениях на коне. После выступления один из судей признал, что ошибся при выставлении оценок.

"Я считаю, что Нариман должен был стать как минимум серебряным призером. Однако один судья поставил ему низкие оценки. Потом он сказал, что допустил ошибку, извинился перед нами. Но после определения победителей никаких изменений в официальный протокол вноситься не будет же.

Тем не менее, я ценю бронзовую медаль Наримана. Наши гимнасты остались без медалей на Азиатских играх в Инчхоне (2014 г.) и Джакарте (2018 г.). Курбанов восполнил этот пробел",- рассказал тренер.

Добавим, что всего на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей. В активе наших спортсменов 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых наград. В итоговом медальном зачете казахстанская сборная расположилась на 11 месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2051772-potom-izvinilsya-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-gimnastike-rasskazal-ob-oshibke-sudi-na-aziade-kotoraya-stoila-medali/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.