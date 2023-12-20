"Потом извинился": главный тренер сборной Казахстана по гимнастике рассказал об ошибке судьи на Азиаде, которая стоила медали

Главный тренер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Александр Ким рассказал об инциденте, который стоил казахстанскому спортсмену медали Азиатских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

В частности, речь идет о выступлении Наримана Курбанова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в упражнениях на коне. После выступления один из судей признал, что ошибся при выставлении оценок.

"Я считаю, что Нариман должен был стать как минимум серебряным призером. Однако один судья поставил ему низкие оценки. Потом он сказал, что допустил ошибку, извинился перед нами. Но после определения победителей никаких изменений в официальный протокол вноситься не будет же.

Тем не менее, я ценю бронзовую медаль Наримана. Наши гимнасты остались без медалей на Азиатских играх в Инчхоне (2014 г.) и Джакарте (2018 г.). Курбанов восполнил этот пробел",- рассказал тренер.

Добавим, что всего на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей. В активе наших спортсменов 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых наград. В итоговом медальном зачете казахстанская сборная расположилась на 11 месте.

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