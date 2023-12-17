Официально: в Алматы состоится чемпионат Азии по велоспорту на шоссе

Алматы станет местом проведения чемпионата Азии по велоспорту на шоссе. Важный континентальный турнир пройдет в следующем году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Об этом было объявлено на форуме Казахстанской федерации велосипедного спорта, где были подведены итоги уходящего года и обозначены цели на предстоящий сезон.

В рамках мероприятия были награждены лучшие регионы по медальному зачету в четырех видах велоспорта. Сильнейшей сборной по велоспорту на шоссе стала Северо-Казахстанская область. Лучшей сборной по велоспорту на треке оказалась команда Астаны. Лидером медального зачета в маунтинбайке признана Жетысуская область. В BMX отличилась сборная Алматы.

В целях развития велосипедного спорта в регионах были переданы 25 велосипедов и комплекты велосипедных экипировок в Абайскую область, город Темиртау, а также в села Мерке, Казалинск и Качиры.

Помимо прочего, 12 велосипедов были переданы в распоряжение национальных сборных.

"Мы рады официально сообщить, что Федерация велоспорта в следующем году проведет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Чемпионат пройдет в Алматы с 5 по 12 июня. В программу континентального первенства помимо гонок среди элиты, юниоров и юниорок включены соревнования среди любителей и параспортсменов.

Также из важных стартов федерации предстоит проведение международного соревнования по велоспорту на треке Silk Way Series, оно пройдет в Астане во второй половине мая.

В следующем сезоне календарь соревнований по велоспорту претерпит значительные изменения. Количество событий будет сокращено на 40 процентов. Данное решение принято для того, чтобы повысить уровень конкуренции на чемпионатах страны. Федерация планирует сделать упор на качество проведения, сократив количество. Это изменение приведет к тому, что в гонках будут принимать участие больше спортсменов. Мы провели анализ предыдущих лет и сделали вывод, что с ростом количества чемпионатов падает уровень конкуренции среди гонщиков", - отметил глава Федерации Раимбек Баталов.

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