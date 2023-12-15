"Астана" одержала уверенную победу в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете обыграл российскую команду "Пари Нижний Новгород" в матче первого этапа Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на велотреке "Сарыарка" в столице Казахстана. Хозяева уступили в первой четверти, но выиграли оставшиеся три, причем последнюю — крупно (29:5). Итоговый счет — 92:61.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник "Астаны" Карвел Андерсон, который набрал 27 очков, сделал четыре подбора и пять голевых передач.

Казахстанская команда одержала восьмую победу в 17 матчах сезона. "Астана" занимает десятое место в таблице и следующую встречу проведет в Санкт-Петербурге с местным "Зенитом" — чемпионом позапрошлого розыгрыша Единой лиги ВТБ.

"Пари Нижний Новгород" одержал четыре победы в 16 матчах и идет на предпоследней, 13-й, позиции.

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