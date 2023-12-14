Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин стал вице-президентом Федерации водных видов спорта РК

Победитель Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), именитый пловец Дмитрий Баландин был выбран на пост вице-президента Федерации водных видов спорта РК, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Он был выбран сегодня, 14 декабря. Голосование состоялось в рамках Конференции Федерации водных видов спорта Республики Казахстан.

В ходе Конференции были проведены выборы президента Федерации, исполнительского комитета, а также обсуждены результаты деятельности Федерации за последний период и представлены планы на предстоящий олимпийский цикл.

Единогласное решение Конференции - избрание Андрея Крюкова на пост президента Федерации, а также формирование нового состава Исполнительного комитета Федерации. Важные решения были также приняты по реформированию фирменного стиля организации, внедрению новых правил и обновлению уставных документов.

"Наша Федерация, объединяющая пять видов спорта, занимает заслуженное место среди крупнейших. Мы широко представлены в международном сообществе водных видов спорта: шесть представителей нашей Федерации занимают посты в органах управления Международной федерации World Aquatics, более 50 представителей являются членами технических комитетов Международной федерации и международного судейского корпуса по видам спорта. Я благодарю всех за доверие, и надеюсь продолжить наше успешное сотрудничество в развитии водных видов спорта в стране и за ее пределами",- озвучил Крюков.

Победитель Олимпийских игр-2016, пловец Дмитрий Баландин был избран на пост вице-президента Федерации.

"Благодарю за доверие и рад, что имею возможность внести свой вклад в развитие водных видов спорта в нашей стране и на международной арене. На прошедших Азиатских играх 2023 80 процентов спортсменов нашей Федерации достигли подиума Игр, думаю, это свидетельствует о высокой эффективности работы Федерации. Олимпийская золотая медаль, завоеванная в 2016 году, стала результатом многих усилий, и я готов применить свой опыт и энтузиазм для поддержки развития водных видов спорта в Казахстане", - поделился Дмитрий Баландин.

Одним из ключевых моментов стало решение о смене названия Федерации на Kazakh Aquatics – это стратегическое решение отражает стремление Федерации к укреплению международного присутствия и соответствию современным стандартам в области водных видов спорта.

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