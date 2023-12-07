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"Астана" вырвала победу в матче Единой лиги ВТБ

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Американский баскетболист Карвел Андерсон
Карвел Андерсон: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" на выезде обыграл белорусский "Минск" в матче первого этапа Единой лиги ВТБ и прервал двухматчевую серию поражений, передает NUR.KZ.

Встреча прошла в столице Беларуси. Гости выиграли первые две четверти, но затем упустили преимущество. В итоге матч перешел в овертайм, и "Астана" все же одержала победу со счетом 89:84.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой "Минска" Александар Зечевич, набравший 29 очков. Лучший по этом показателю в составе "Астаны" — американский форвард Ройс Хэмм, в активе которого 25 очков.

На счету казахстанской команды теперь семь побед в 15 матчах. "Астана" занимает десятое место.

"Минск" проиграл все 15 встреч нынешнего сезона. Белорусская команда замыкает турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2049751-astana-oderzhala-pobedu-v-matche-edinoy-ligi-vtb/

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