Спортивные события с RunaSport за неделю

Минувшая неделя выдалась богатой на события в мире спорта. Самые значимые из них – читайте на новом спортивном сайте RunaSport.

ММА – "Рецепт успеха" Шавката Рахмонова

В тренировочном зале Kill Cliff казахстанцу составляют компанию такие именитые бойцы: Майкл Чендлер, Висенте Люке, Робби Лоулер и тренер Генри Хуфт. Фото с ними успели оценить многие чемпионы ММА.

Футбол – Первая отставка в АПЛ, уход Левандовски из "Барсы" и "группа смерти" на Евро-2024

Первой “жертвой” в новом сезоне стал тренер Пол Хекингботтом. Терпение дирекции лопнуло после того, как команда проиграла “Бернли” со счетом 0:5 в минувшую субботу.

Летом следующего года нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски может перейти в другой клуб. Ранее уже сообщалось о возможной продаже Левандовски клубом из Каталонии, что поможет “сине-гранатовым” значительно сократить зарплатные расходы на польского форварда.

Тем временем главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уверен, что его подопечным досталась самая сложная группа на Евро-2024. Хорватия сыграет в группе В. Ее соперниками в групповом раунде будут сборные Албании, Италии и Испании.

Конькобежный спорт – золотые медали казахстанских спортсменок

Наши соотечественницы Инесса Шумекова и Маргарита Артемьева выиграли золотые медали на этапе Кубка мира среди юниоров и нео-сеньоров. Они были быстрее соперниц на дистанциях 500 и 1000 метров.

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