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Сметов не помог: казахстанские дзюдоисты потерпели неудачу в Токио

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Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: olympic.kz

Сегодня, 3 декабря, в Токио завершился международный турнир по дзюдо категории Grand Slam. Сборная Казахстана не смогла завоевать на нем награды, передает NUR.KZ.

В заключительный день были разыграны сразу восемь комплектов наград. Однако казахстанским дзюдоистам не удалось пробиться в решающие раунды.

Неудачно выступил и лидер сборной Елдос Сметов. В весе до 60 килограммов он дошел до третьего круга, где уступил итальянцу Андреа Карлино.

Лучше всех в сборной выступила Камила Берликаш (свыше 78 килограммов). Она пробилась в утешительный раунд, проиграв спортсменке из Японии.

Всего нашу страну в Токио представили 20 дзюдоистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048905-smetov-ne-pomog-kazahstanskie-dzyudoisty-poterpeli-neudachu-v-tokio/

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