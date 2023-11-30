Сборная Казахстана с поражения стартовала на чемпионате мира по гандболу

Женская сборная Казахстана по гандболу уступила команде Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании, Норвегии и Швеции, передает NUR.KZ.

Соперницы выступают в группе G и проводят игры в датском Фредериксхавне. В первой встрече турнира испанки одержали победу со счетом 34:17 (14:8 после первого тайма). Самыми результативными в их составе стали Маитане Эчеверрия Мартинес, Каба Гассама Сиссоко и Мирея Гонсалес Альварес, в активе которых по пять голов. У казахстанок столько же забила Кристина Радаева.

В другом матче группы G сборная Бразилии обыграла команду Украины со счетом 35:20. Следующую встречу казахстанки проведут с соперницами из Южной Америки — 1 декабря.

Для квалификации в следующую стадию турнира необходимо занимать место в топ-3 квартета. На прошлом чемпионате мира в 2021 году сборной Казахстана это удалось, в итоге команда расположилась на 24-й позиции из 32-х.

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