Казахстанки завоевали две "бронзы" на крупном турнире по борьбе

Минск (Беларусь) принимал международный турнир категории Гран-при по борьбе. Итогом выступления женской сборной Казахстана стали две бронзовые медали, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Так, Ирина Казюлина стала третьей в весе до 65 килограммов. Первое и второе места заняли россиянки Динара Кудаева и Златослава Степанова соответственно.

Также на третьем месте завершила турнир Эльмира Сыздыкова, выступившая в категории до 76 килограммов. Екатерина Букина из России стала первой. С серебряной наградой завершила турнир Анастасия Зименкова из Беларуси.

Отметим, что данный Гран-при в Беларуси проводится в честь трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

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