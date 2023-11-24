Астана примет чемпионат мира по грэпплингу

Столица Казахстана названа место проведения чемпионата мира-2024 по грэпплингу. Он пройдет в Астане в октябре следующего года, передает NUR.KZ со ссылкой на UWW.org.

Мировое первенство намечено на период с 7 по 12 октября.

"Чемпионат мира пройдет во всех возрастных категориях: до 15, до 17, до 20 лет, среди взрослых, а также среди ветеранов. Турнир состоится в столице Казахстана, принимавшей чемпионат Азии в 2023 году. Подробности UWW представит позже.

Чемпионат мира-2023 проходил в Варшаве (Польша), и мы стали свидетелями невероятных сражений на ковре.

Астана имеет опыт проведения различных соревнований Объединенного мира по борьбе (UWW), а чемпионат мира по грэпплингу дополнит богатую культуру единоборств города",- говорится в официальном сообщении.

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