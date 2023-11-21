Казахстан выступит на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Казахстана по биатлону обнародовала состав на участие в первом в сезоне этапе Кубка мира. Он пройдет в шведском Эстерсунде, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

На старт в Швеции выйдут семь биатлонистов из Казахстана. Ниже представлен состав.

- Асет Дюсенов;

- Владислав Киреев;

- Александр Мухин;

- Кирилл Бауэр;

- Полина Егорова;

- Анастасия Кондратьева;

- Арина Крюкова.

Отметим, что ЭКМ в Эстерсунде является первым в сезоне в кубковом соревновательном календаре. Он пройдет в период с 25 ноября по 3 декабря.

Биатлонисты будут биться в эстафетах, индивидуальных гонках, гонках преследования и спринте.

Второй этап Кубка мира пройдет в декабре в Австрии.

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