Казахстан выступит на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Казахстана по биатлону обнародовала состав на участие в первом в сезоне этапе Кубка мира. Он пройдет в шведском Эстерсунде, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.
На старт в Швеции выйдут семь биатлонистов из Казахстана. Ниже представлен состав.
- Асет Дюсенов;
- Владислав Киреев;
- Александр Мухин;
- Кирилл Бауэр;
- Полина Егорова;
- Анастасия Кондратьева;
- Арина Крюкова.
Отметим, что ЭКМ в Эстерсунде является первым в сезоне в кубковом соревновательном календаре. Он пройдет в период с 25 ноября по 3 декабря.
Биатлонисты будут биться в эстафетах, индивидуальных гонках, гонках преследования и спринте.
Второй этап Кубка мира пройдет в декабре в Австрии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2046943-kazahstan-vystupit-na-pervom-v-sezone-etape-kubka-mira-po-biatlonu/