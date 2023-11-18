Александр Карелин: Будущее казахстанской борьбы выглядит светлым

Трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин провел встречу с юными казахстанскими спортсменами, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Событие состоялось в рамках визита легенды мирового спорта в Астану. Александр Карелин дал напутствие молодому поколению.

"У вас прекрасная казахстанская школа борьбы. Ребята, не забывайте, что только усердная работа над собой сделает вас чемпионами. Если вам сказали сделать 50, сделайте больше - 57! Будете на семь очков сильнее соперников. Вместе с сильными тренерами, как ваши, будущее казахстанской борьбы выглядит светлым и полным новых достижений".

На встрече также присутствовал депутат Мажилиса РК, многократный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка мира - Даулет Турлыханов. Спортсмены обсудили технические аспекты борьбы, а также вопросы физической и моральной подготовки, необходимые для достижения успеха в спорте.

Александр Карелин и Даулет Турлыханов поделились своими богатым спортивным опытом и знаниями, мотивируя юных спортсменов к постоянному совершенствованию.

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