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Сакамото захватило лидерство: итоги первого дня Гран-при Финляндии по фигурному катанию

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Каори Сакамото
Каори Сакамото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

Японка Каори Сакамото показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании на этапе Гран-при в финском городе Эспоо, передает NUR.KZ.

Несмотря на ошибку на каскаде, действующая чемпионка мира получила наивысшие баллы от судей — 69,69. На второй позиции расположилась ее соотечественница Рион Сумиёши (68,65), на третьей — Ким Чхэ Ён из Южной Кореи (66,19).

В мужском одиночном катании на первых двух местах также расположились фигуристы из Японии — Као Миура (93,54) и Сюн Сато (90,41). Тройку сильнейших в короткой программе замкнул американец Джимми Ма (80,19).

В танцах на льду промежуточными лидерами стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Действующие чемпионы мира из США набрали 85,61 балла. Следом идут канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Серенсен (82,62) и финны Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс (77,65).

Наконец, в парном катании в короткой программе лучшим стал китайский дуэт Чэн Пэн / Ван Лэй (65,25). В тройку также вошли итальянцы Сара Конти / Никколо Мачии (65,00) и немцы Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин (63,59).

Произвольные программы и танцы фигуристы покажут в субботу. В воскресенье на этапе в Эспоо пройдут показательные выступления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2046389-sakamoto-zahvatilo-liderstvo-itogi-pervogo-dnya-gran-pri-finlyandii-po-figurnomu-kataniyu/

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