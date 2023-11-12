Казахстанская самбистка завоевала золото чемпионата мира

Представительница сборной Казахстана по самбо Арайлым Абенова стала чемпионкой мира в весовой категории свыше 80 кг и принесла национальной команде единственное золото на турнире, передает NUR.KZ.

В решающем поединке спортсменка одержала победу над россиянкой Жанарой Кусановой, выступавшей в нейтральном статусе. Для Абеновой это вторая медаль чемпионата мира в карьере — в прошлом году она завоевала бронзу.

Также в воскресенье ещё двое казахстанских атлетов поднялись на пьедестал. Бронзовые медали выиграли Алибек Зекенов (до 98 кг) и Талгат Жиентаев (боевое самбо, свыше 98 кг).

На чемпионате мира в Ереване, который завершается 12 ноября, сборная Казахстана завоевала восемь наград — одну золотую, две серебряные и пять бронзовых. На данный момент команда занимает третье место в общем зачете и второе — по сумме медалей (вместе с Арменией).

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