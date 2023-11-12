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"Астана" одержала вторую подряд победу в Единой лиге ВТБ

Опубликовано:

Карвел Андерсон
Карвел Андерсон: Официальный сайт БК "Астана"

Баскетбольная "Астана" на домашнем паркете обыграла екатеринбургский "Уралмаш" и одержала вторую подряд победу в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 80:72. Самыми результативными игроками в составе хозяев стали американцы Девин Дэвис и Карвел Андерсон, набравшие по 19 очков. У гостей 18 баллов в свой актив занес Тайрелл Нэльсон, также представляющий США.

"Астана" одержала четвертую победу в восьми матчах и поднялась на седьмое место в таблице. "Уралмаш", который выиграл пять из десяти встреч, идет на шестой позиции.

Следующий матч столичная команда проведет 15 ноября на домашней арене. Соперником будет аутсайдер Единой лиги ВТБ — белорусский "Минск".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2045344-astana-oderzhala-vtoruyu-podryad-pobedu-v-edinoy-lige-vtb/

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