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Лучший фигурист Казахстана стал третьим в короткой программе на этапе Гран-при

Опубликовано:

Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров: International Skating Union/Getty Images

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занял третье место в короткой программе в мужском одиночном катании на этапе международной серии Гран-При в китайском Чунцине, передает NUR.KZ.

За свой прокат спортсмен получил 89,94 балла, почти на 10 баллов улучшив личный рекорд в короткой программе. Шайдоров уступил только японцу Семе Уно (105,25) и французу Адаму Сяо Хим Фа (91,21) — действующим чемпионам мира и Европы соответственно.

Произвольные программы фигуристы продемонстрируют в субботу. Шайдоров — единственный представитель Казахстана во всех дисциплинах Гран-при нынешнего сезона. Ранее на этапе в Канаде 19-летний спортсмен занял пятое место.

В Чунцине также уже выступили женщины и танцевальные дуэты. У одиночниц лидерство захватила бельгийка Луна Хендрикс (70,65), второй и третьими идут японки Ринка Ватанабэ (65,09) и Хана Йошида (64,65). В танцах на льду впереди канадские пары Маржори Лажуа / Закари Лага (82,02) и Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (81,04), тройку замыкают американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (76,07).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2045206-luchshiy-figurist-kazahstana-stal-tretim-v-korotkoy-programme-na-etape-gran-pri/

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