Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Эффектный камбэк: баскетбольная "Астана" обыграла "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ

Опубликовано:

Матч "Астана - Локомотив"
Матч "Астана - Локомотив". Фото: пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" сделал невероятный камбэк и начал домашнюю серию в Единой Лиге ВТБ с победы над "Локомотивом-Кубанью", передает NUR.KZ.

Гости хорошо провели первую половину, в какой-то момент разница в счете составляла 15 очков в пользу «Локо». Однако в большом перерыве тренерский штаб "Астаны" сумел совершить необходимые коррективы, что привело к потрясающему результату – счету 26:4 в пользу «Астаны» в третьей четверти.

Заключительный отрезок баскетболисты провели вничью, так что победу в матче одержала столичная команда– 78:68.

В составе столичной команды особенно отличились Маркелл Джонсон (15 очков, 6 передач), Дэвин Дэвис (14 очков, 10 подборов), Ройс Хэмм (13 очков, 7 подборов), Рустам Мурзагалиев (12 очков), Карвел Андерсон (12 очков).

Следующий матч "Астана" проведет на "Велотреке Сарыарка" против "Уралмаша" 12 ноября в 15:00 по столичному времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2045101-astana-nachala-domashnyuyu-seriyu-v-edinoy-lige-vtb-s-pobedy-nad-lokomotivom-kuban/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.