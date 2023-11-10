Эффектный камбэк: баскетбольная "Астана" обыграла "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" сделал невероятный камбэк и начал домашнюю серию в Единой Лиге ВТБ с победы над "Локомотивом-Кубанью", передает NUR.KZ.

Гости хорошо провели первую половину, в какой-то момент разница в счете составляла 15 очков в пользу «Локо». Однако в большом перерыве тренерский штаб "Астаны" сумел совершить необходимые коррективы, что привело к потрясающему результату – счету 26:4 в пользу «Астаны» в третьей четверти.

Заключительный отрезок баскетболисты провели вничью, так что победу в матче одержала столичная команда– 78:68.

В составе столичной команды особенно отличились Маркелл Джонсон (15 очков, 6 передач), Дэвин Дэвис (14 очков, 10 подборов), Ройс Хэмм (13 очков, 7 подборов), Рустам Мурзагалиев (12 очков), Карвел Андерсон (12 очков).

Следующий матч "Астана" проведет на "Велотреке Сарыарка" против "Уралмаша" 12 ноября в 15:00 по столичному времени.

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