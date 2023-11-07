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Казахстанский велогонщик Евгений Гидич продлил контракт с "Астаной"

Опубликовано:

Евгений Гидич
Евгений Гидич. Фото: SportCycling

Представитель сборной Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Гидич продлился контракт с клубом AstanaQazaqstan Team, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение рассчитано на один сезон.

"Еще один сезон в команде Astana Qazaqstan Team я рассматриваю, прежде всего, как возможность доказать, что у меня еще есть определенные амбиции в велоспорте, есть желание и мотивация добиваться высоких результатов. В последние годы не все получалось, но я старался не сдаваться, пробовал снова и снова, были моменты, когда что-то получалось, и это позволяет надеяться, что победы и призовые места – это лишь вопрос времени и упорства.

Конечно, командные цели – это главное, я готов помогать команде во всех гонках, где это необходимо, и в рамках "Астаны", и в рамках национальной сборной. Но и о личных результатах я не хотел бы забывать, потому что знаю, что в определенных гонках могу проявить себя", – сказал Гидич.

В сезоне 2023 года Евгений Гидич одержал две победы на этапах многодневной гонки "Тур региона Ван", был вторым в групповой гонке чемпионата Азии и национального чемпионата Казахстана, а также, финишировал четвертым на этапе "Вуэльты Сан-Хуана" и стал восьмым в общем зачете "Тура Стамбула".

"Во второй половине сезона Евгений неплохо проявил себя, продемонстрировал стремление быть полезным команде, желание бороться за победу. Также Евгений достойно выступал в составе национальной сборной, завоевал медаль на чемпионате Азии, принес Казахстану важные рейтинговые очки. Далеко не все получается, но мы видим, что у гонщика есть мотивация и желание работать, а это самое главное.

Сезон для всех без исключения был сложным по разным причинам, поэтому будем надеяться, что следующий год пройдет спокойнее и без форс-мажоров, что позволит каждому из гонщиков проявить себя на все 100 процентов",- озвучил сказал Александр Винокуров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2044586-kazahstanskiy-velogonschik-evgeniy-gidich-prodlil-kontrakt-s-astanoy/

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