Казахстанские фигуристы не вошли в число промежуточных лидеров на Мемориале Дениса Тена

Дабин Чхве из Южной Кореи и Ника Егадзе из Грузии стали лидерами в одиночном катании после коротких программ на международных соревнованиях памяти Дениса Тена, передает NUR.KZ.

Турнир серии "Челленджер" проходит в Астане. В четверг соревновательная часть у взрослых спортсменов открылась короткими программами в исполнении женщин и мужчин.

Чхве стала промежуточным лидером у одиночниц с результатом 59,70 балла. Следом расположились грузинка Алина Урушадзе (58,80) и израильтянка Мария Сенюк (58,28). Лучшая среди казахстанок — София Фарафонова (51,51), занявшая седьмое место.

У одиночников Егадзе возглавил таблицу, набрав 83,95 балла. Вторым идет южнокореец Лим Джу Хон (76,52), третьим — эстонец Арлет Леванди (74,47). Единственный представитель Казахстана Диас Жиренбаев (50,54) замкнул таблицу, показав 13-й результат.

Произвольные программы в мужском и женском одиночном катании участники продемонстрируют в пятницу. Мемориал Дениса Тена завершится в субботу.

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