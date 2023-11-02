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Самый титулованный клуб Казахстана узнал соперников по элитному раунду Лиги чемпионов

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Игроки мини-футбольного клуба "Кайрат"
Игроки мини-футбольного клуба "Кайрат": Пресс-служба мини-футбольного клуба "Кайрат"

Жеребьевка элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу состоялась в четверг, алматинский "Кайрат" попал в группу B, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Двадцатикратный чемпион Казахстана занял второе место в группе основного раунда и квалифицировался в следующую стадию. При жеребьевке "Кайрат" попал в третью корзину. По итогам процедуры соперниками алматинцев стали косовская "Приштина", словенский "Добовец" (Рогатец) и португальская "Бенфика" (Лиссабон) — бронзовый призер двух последних розыгрышей Лиги чемпионов.

Проведение элитного раунда запланировано на период с 28 ноября по 3 декабря. В каждой из четырех групп состоится мини-турнир, который примет один из клубов квартета. Матчи с участием "Кайрата" пройдут в Приштине.

В рамках этой стадии команды по разу сыграют друг с другом. Победители групп продолжат борьбу за трофей и квалифицируются в финальный раунд, который состоится в мае следующего года. Действующий победитель Лиги чемпионов — испанская "Пальма". "Кайрат" в прошлом сезоне занял последнее место в группе в элитном раунде.

Полные итоги жеребьевки представлены ниже. Курсивом выделены команды, которым предстоит стать хозяевами мини-турниров.

Группа A: "Барселона" (Испания), "Этуаль Лаваллуаз" (Франция), "Фельди Эболи" (Италия), "Рига" (Латвия);

Группа B: "Бенфика" (Португалия), "Кайрат" (Казахстан), "Добовец" (Словения), "Приштина" (Косово);

Группа C: "Спортинг" (Португалия), "Андерлехт" (Бельгия), "Лозница-Град 2018" (Сербия), "Халадаш" (Венгрия);

Группа D: "Пальма" (Испания), "Хит" (Украина), "Олмиссум" (Хорватия), "Любава" (Польша).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2043861-samyy-titulovannyy-klub-kazahstana-uznal-sopernikov-po-elitnomu-raundu-ligi-chempionov/

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