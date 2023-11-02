В столице стартовал международный турнир памяти Дениса Тена

В Астане в эти дни проходит международный турнир по фигурному катанию "Denis Ten Memorial Challenge" в память известного казахстанского спортсмена Дениса Тена, передает NUR.KZ.

В соревнованиях принимают участие фигуристы из 25 стран. Среди гостей такие звезды мирового масштаба, как прославленный тренер Ше-Линн Бурн из Канады и популярная участница ледовых шоу Мари-Пьер Лере из Франции. Также на льду выступят талантливые ученики Академии имени Дениса Тена.

"Denis Ten Memorial Challenge" - единственный турнир в Центральной Азии, проводимый при поддержке ISU в категориях среди юниоров и взрослых в одиночном катании; среди мужчин и женщин, а также парных танцев на льду. Соревнования в этом году также приурочены к 30-летию самого известного фигуриста Казахстана.

Напомним, Денис Тен трагически погиб 19 июля 2018 года в Алматы. Казахстанский фигурист являлся бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года.

Турнир памяти Дениса Тена продлится до 4 ноября и завершится благотворительным гала-концертом.

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