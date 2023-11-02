Чемпион мира из Казахстана назван лучшим борцом октября

Победителя молодежного чемпионата мира-2023 по греко-римской борьбе из Казахстана Объединенный мир борьбы (UWW) назвал лучшим борцом октября, передает NUR.KZ.

Султан Асетулы на недавнем молодежном мировом первенстве выиграл золотую медаль в весовой категории до 67 килограммов. Он стал первым казахстанцем в истории, кому удалось достичь такого результата.

В финале казахстанский "классик" оказался сильнее Мустафы Йылдырыма, представляющего Турцию. Схватка завершилась со счетом 2:1.

Достижение Асетулы не осталось незамеченным Международной федерацией. UWW высоко оценил успех казахстанца, назвав его лучшим борцом октября.

У женщин лучшей в октябре стала 19-летняя американка Эмит Элор. Она является многократной чемпионкой мира в различных возрастных категориях (в том числе, она выиграла и недавний ЧМ). Также Элор дважды побеждала на взрослых мировых первенствах.

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