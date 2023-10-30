Казахстан завоевал историческое "золото" на чемпионате мира по каратэ

В городе Будапешт (Венгрия) завершился чемпионат мира-2023 по каратэ. Сборная Казахстана отметилась на важном турнире историческим достижением, передает NUR.KZ.

Впервые представитель сборной Казахстана по каратэ поднялся на первую ступень пьедестала. Историческую золотую медаль стране принесла Мольдир Жанбырбай (до 50 кг).

Также в финале выступил и Кайсар Алпысбай. Он стал серебряным призером в весовой категории до 60 килограммов. Бронзовой наградой отметился Дидар Амирали, выступавший в категории до 67 килограммов.

В командном зачете Казахстан завершил чемпионат мира на пятом месте.

Стоит отметить, что ранее никогда два казахстанца не выходили в финал ЧМ.

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