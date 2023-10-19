Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В Астане стартовал чемпионат РК по конькобежному спорту

Опубликовано:

Чемпионат РК по конькобежному спорту
Чемпионат РК по конькобежному спорту. Фото: Пресс-служба министерства туризма и спорта

В столичном ледовом дворце "Алау" стартовал чемпионат Республики Казахстан по конькобежному спорту на индивидуальных дистанциях, передает NUR.KZ.

Чемпионат считается отборочным к международным стартам сезона 2023-2024. Победители и призеры получат возможность участвовать на этапах Кубка мира среди взрослых и юниоров, а также на предстоящих зимних юношеских Олимпийских игр.

В чемпионате принимают участие 183 спортсмена из 7 областей страны: Абайская, Костанайская, Павлодарская, Карагандинская, СКО и ВКО и 2 города республиканского значения - Астана и Алматы.

Отметим, что всего на зимних Олимпийских Играх разыгрывается 114 комплектов наград. В видах, входящих в Национальную Федерацию Конькобежцев – это шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт, приходится 28 комплектов медалей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2041710-v-astane-startoval-chempionat-rk-po-konkobezhnomu-sportu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.