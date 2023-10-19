В Астане стартовал чемпионат РК по конькобежному спорту

В столичном ледовом дворце "Алау" стартовал чемпионат Республики Казахстан по конькобежному спорту на индивидуальных дистанциях, передает NUR.KZ.

Чемпионат считается отборочным к международным стартам сезона 2023-2024. Победители и призеры получат возможность участвовать на этапах Кубка мира среди взрослых и юниоров, а также на предстоящих зимних юношеских Олимпийских игр.

В чемпионате принимают участие 183 спортсмена из 7 областей страны: Абайская, Костанайская, Павлодарская, Карагандинская, СКО и ВКО и 2 города республиканского значения - Астана и Алматы.

Отметим, что всего на зимних Олимпийских Играх разыгрывается 114 комплектов наград. В видах, входящих в Национальную Федерацию Конькобежцев – это шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт, приходится 28 комплектов медалей.

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