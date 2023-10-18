Чемпионка Азии Айгерим Абилкадирова покорила Сеть: видео ее эффектного броска набрало более 100 млн просмотров

Победительница чемпионата Азии по дзюдо Айгерим Абилкадирова покорила интернет роликом со своим участием. Видео ее техничного броска набрало свыше 100 миллионов просмотров, передает NUR.KZ.

Трендовым стал ролик с ток-шоу поп-ММА организации Ruh Fighting Championship. Абилкадирова попыталась призвать к ответу одного из пользователей Instagram за его оскорбления в адрес спортсменки.

На ее пути встал охранник, которого Айгерим и "уложила" эффектным броском.

"Причина моего наезда на Алпамыса - это то, что он допустил оскорбление в мой адрес у себя в Instagram. По этой причине я хотела спросить с него за его слова, но мне, к сожалению, помешали",- прокомментировала момент Абилкадирова.

В итоге ролик стал дико популярен в Сети, набрав уже более 100 миллионов просмотров.

Напомним, Айгерим Абилкадирова является первой и единственной на сегодняшний день чемпионкой мира по грэпплингу в Казахстане. В 2011 году она выиграла чемпионат Азии по дзюдо.

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