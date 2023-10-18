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Чемпионка Азии Айгерим Абилкадирова покорила Сеть: видео ее эффектного броска набрало более 100 млн просмотров

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Айгерим Абилкадирова
Айгерим Абилкадирова. Фото: instagram.com/ab_aigerimm/

Победительница чемпионата Азии по дзюдо Айгерим Абилкадирова покорила интернет роликом со своим участием. Видео ее техничного броска набрало свыше 100 миллионов просмотров, передает NUR.KZ.

Трендовым стал ролик с ток-шоу поп-ММА организации Ruh Fighting Championship. Абилкадирова попыталась призвать к ответу одного из пользователей Instagram за его оскорбления в адрес спортсменки.

На ее пути встал охранник, которого Айгерим и "уложила" эффектным броском.

"Причина моего наезда на Алпамыса - это то, что он допустил оскорбление в мой адрес у себя в Instagram. По этой причине я хотела спросить с него за его слова, но мне, к сожалению, помешали",- прокомментировала момент Абилкадирова.

В итоге ролик стал дико популярен в Сети, набрав уже более 100 миллионов просмотров.

Напомним, Айгерим Абилкадирова является первой и единственной на сегодняшний день чемпионкой мира по грэпплингу в Казахстане. В 2011 году она выиграла чемпионат Азии по дзюдо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2041524-chempionka-azii-aygerim-abilkadirova-pokorila-set-video-ee-effektnogo-broska-nabralo-bolee-100-millionov-prosmotrov/

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