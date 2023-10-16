Алексей Луценко о победе на "Туре Турции": Мне удалось набрать отличную форму к Азиатским играм и после них

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко одержал победу на многодневной гонке "Тур Турции". После выступления он отметил, что было тяжело удерживать лидерство в "генерале", сообщает пресс-служба велокоманды "Астана".

"Я очень рад одержать эту победу! Было непросто защищать майку на протяжении практически всей недели, но рядом со мной была великолепная команда, и с этими ребятами все стало возможным.

Этап до Бабадага был по-настоящему брутальным, и я очень счастлив и горд тем, что стал там победителем. Затем на протяжении следующих дней вместе с командой мы делали все возможное, чтобы защитить лидерство и одержать эту победу. Это самое прекрасное завершение сезона и для команды, и для меня.

Здорово закончить тяжелый сезон таким успехом. Несколько лет назад я уже был близок к победе здесь, в Турции, но финишировал вторым. Приезжая сюда в этот раз, я был мотивирован добиться большего, я был сфокусирован на результате, мне удалось набрать отличную форму к Азиатским играм и после них. И в итоге вместе с моими товарищами по команде мы смогли победить",- озвучил Луценко.

Отметим, что на прошедшей Азиаде Луценко завоевал золотую медаль в "разделке", а также финишировал вторым в групповой гонке.

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