Сборная Казахстана примет участие в IV Азиатских Пара Играх

Национальная сборная Казахстана отправляется в китайский Ханчжоу, чтобы принять участие в IV Азиатских Пара Играх, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального параолимпийского комитета.

IV Азиатские Пара игры пройдут в китайском Ханчжоу и соберут более 4000 спортсменов из 43 стран Азии, которые будут соревноваться в 22 видах спорта, разыгрывая в общей сложности 564 комплекта медалей.

На грядущих играх Казахстан будет представлен 131 спортсменом, которые будут соревноваться в 14 видах спорта, включая пара дзюдо, пара плавание, пара легкую атлетику, пара велоспорт, волейбол сидя, бочча, пара каноэ, пара пауэрлифтинг, пара стрельбу из лука, пара пулевую стрельбу, шахматы, настольный теннис, таеквондо и академическую греблю.

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